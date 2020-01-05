СПОРТ

Хоккейная классика: сборные России и Канады сыграют в финале МЧМ

11:01 05/01/2020

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Хоккейная классика в финале молодежного чемпионата мира: сборная России сегодня сыграет со сборной Канады, передает телеканал «МИР 24».

Россияне накануне в сложнейшем матче сумели обыграть шведов. Основное время матча завершилось со счетом 4:4. Решающая шайба была заброшена в овертайме, ее автором стал нападающий Иван Морозов. У канадцев полуфинал получился совсем другим: они разгромили Финляндию со счетом 5:0. Причем четыре шайбы были заброшены в первом периоде.

Матч Россия – Канада начнется в 21:00 по московскому времени.



