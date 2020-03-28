СПОРТ

Хоккей с президентом: команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира

17:10 28/03/2020

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Хоккейная команда президента Беларуси стала первым финалистом 13-х Республиканских соревнований среди любителей. Сегодня в полуфинальном матче дружина Александра Лукашенко обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3, передает телеканал «МИР 24». Хозяева с первых секунд игры пошли в атаку и в течение трех стартовых минут оформили три гола. На первый перерыв ушли с цифрами 4:0. Во втором периоде Александр Лукашенко записал на свой счет голевую передачу. В заключительной двадцатиминутке у хозяев дважды подряд отличился Николай Лукашенко. На трибунах игроков поддерживали болельщики. В Беларуси все чемпионаты проходят по расписанию

«Президент показывает пример, он приходит играет, значит все нормально. Абсолютно спокойно, без паники. Все собрались, как обычно в раздевалке, посмеялись, поулыбались, пошли играть», – рассказал нападающий команды президента Республики Беларусь Алексей Крутиков.

«Все грустят, чего-то бояться. А мы играем, радуемся жизни. Турнир интересный, это все идет на пользу. Интересно поиграть, покататься, потренироваться», – отметил защитник команды Гродненской области Александр Мацкевич. Финальная серия игр стартует 4 апреля. Соперник команды президента определится уже сегодня. Это будет Брестская либо Минская область.



