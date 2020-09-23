Заокеанская телекомпания ESPN провела анонимный опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поинтересовавшись подробностями их жизни в изоляции внутри «городов-пузырей» в Торонто и Эдмонтоне во время «коронавирусного» розыгрыша Кубка Стэнли.

В опросе приняли участие около десятка спортсменов из Западной и Восточной конференций, которые признались, что в одном из баров Торонто каждый вечер собирались представители нескольких команд.

«В Торонто в отеле Hotel X был бар, где каждый вечер собирались игроки нескольких команд. Там было по полтора десятка парней из каждого клуба, который не играл на следующий день. Были и звезды, и игроки четвертых звеньев. Чем дальше ты заходишь в плей-офф, тем серьезнее все становилось. Во время тренировочного лагеря и квалификационных игр выпивки было больше», — признался анонимный хоккеист.

Что касается наркотиков, то предпочтение в «пузырях» отдавалось мармеладкам с каннабисом, сообщили игроки, отметив, что это не было стремлением кайфовать и ничего не делать весь день. Просто нужно было заснуть и восстановиться после матчей.

Hotel X принимал «Бостон», «Тампу», «Вашингтон», «Филадельфию» и «Питтсбург».

Ранее в соцсетях появилась подкрепленная фотографиями информация о том, что несколько хоккеистов «Вашингтона» устраивали вечеринки у бассейна и начали отдыхать еще до того, как команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли.

Добавим, что за время существования двух изолированных хоккейных «пузырей» в Торонто и Эдмонтоне проведено 32374 теста на COVID-19 и не было зафиксировано ни одного случая заражения.