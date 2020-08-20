Кубок губернатора Челябинской области по хоккею отменен в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Белый флаг выкинули «Трактор», «Автомобилист» и «Сибирь».

Об отмене турнира сообщается на сайте его хозяев — челябинского «Трактора», у ряда игроков которого был зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19.

Помимо «Трактора», в розыгрыше Кубка губернатора Челябинской области 23-27 августа должны были принять участие екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик».

«Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции команды за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала», — говорится в сообщении «Трактора».

В четверг также стало известно, что положительные тесты на коронавирус выявлены у трети хоккеистов основного состава «Автомобилиста», а также главного тренера команды Билла Питерса.

Ранее на этой неделе «Сибирь» сообщила об одиннадцати случаях заражения коронавирусом у хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды после возвращения с предсезонного турнира Мемориал Ромазана в Магнитогорске, где выступал и «Автомобилист», а кроме них — магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» (там тоже есть зараженные).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен стартовать 2 сентября.

Массовые случаи заражения COVID-19 также фиксировались в московских ЦСКА и «Спартаке», фарм-клубе столичного «Динамо», в омском «Авангарде», череповецкой «Северстали», а также в ХК «Сочи». По состоянию на 6 августа было известно о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков КХЛ.