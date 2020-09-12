В Эдмонтоне хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:3 победили «Тампу» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли. В составе проигравших после передачи Никиты Кучерова шайбу забросил Михаил Сергачев.

Голкипер «Тмпы» Андрей Василевский совершил 31 сейв, а вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 броска.

«Лучшая вещь в спорте — наличие драмы, которая разыгрывается без сценария. Мы проиграли этот матч сами, — сказал журналистам главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения. — Соперник не сделал ничего, что бы нас удивило. Мы приняли несколько плохих решений, особого давления на нас не было. Мы сами себе злейшие враги».

Отметим, что в активе Никиты Кучерова стало 23 очка в текущем плей-офф, что является третьим результатом истории клуба по очкам в одном розыгрыше. Рекорд принадлежит Брэду Ричардсу (26), который ярко проявил себя весной 2004 года.

Четвертая игра противостояния клубов, в котором пока впереди «Тампа» со счетом 2:1, состоится 13 сентября.