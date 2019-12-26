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Хоккеисты молодежной сборной РФ проиграли стартовый матч в Чехии

22:59 26/12/2019

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет, передает ТАСС. Россияне проиграли со счетом 4:3 в пользу чешской команды.

Подопечные тренера Валерия Брагина дважды по ходу встречи отыгрывались, сначала с 0:2, а затем 2:3, но в конечном итоге уступили. У хозяев льда тремя голевыми передачами отметился Михал Теплы. Чехия с тремя очками выбилась в лидеры группы В. В следующем матче турнира сборная России 28 декабря сыграет с командой Канады, а чехи в тот же день встретятся с немцами.

Ранее сборная России всухую обыграла финнов в заключительном матче евротура. Встреча проходила в воскресенье, 15 декабря, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.



