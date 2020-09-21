Один из топ-менеджеров магнитогорского «Металлурга», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) попал под статью о взяточничестве, утверждает региональный портал 74.RU. По версии следствия, он передавал деньги от спортсменов команды главе военкомата за освобождение от прохождения воинской обязанности.

По данным источника, речь идет об одном из опытнейших и высокопоставленных сотрудников хоккейного клуба. В деле фигурирует несколько именитых хоккеистов, в том числе бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Дело по части 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий) возбуждено в отношении посредника, который передавал денежные средства от нескольких хоккеистов клуба «Металлург» военкому Магнитогорска. Расследование находится на завершающей стадии, в скором времени материалы будут направлены в суд», — заявил порталу руководитель Ленинского межрайонного следственного отдела СК Павел Шлыченко.

За оказание подопечным посреднических услуг при оформлении воинских билетов менеджеру может грозить до семи лет лишения свободы. Фигурирующие в материалах дела спортсмены сейчас выступают за другие российские команды КХЛ.