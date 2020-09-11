Финский «Йокерит» не сыграет в пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за двухнедельного карантина в команде, введенного в связи с тем, что игроки могли подвергнуться заражению коронавирусом во время предыдущей игры с «Нефтехимиком», где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19.

Ближайшая игра против казанского «Ак Барса», которая должна была состояться в пятницу в Хельсинки, перенесена на более позднее время.

«Игроки «Йокерита» 10 сентября прошли тестирование на коронавирус, при этом все результаты были отрицательными. Как бы там ни было, участвовавшие в матче игроки могли подвергнуться заражению, и поэтому, в соответствии с инструкциями финских властей, они помещены на 14-дневный карантин», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Двухнедельный карантин означает, что домашние матчи с «Северсталью» (15 сентября) и «Металлургом» (17 сентября) и выездные матчи с «Витязем» (19 сентября) и ЦСКА (21 сентября) также будут перенесены на более поздний срок.

Угроза вспышки коронавируса в финской команде возникла после домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком», который состоялся 9 сентября в Хельсинки (6:0). Ранее в пятницу «Нефтехимик» заявил о семи зараженных, выявленных в рядах клуба.

«Нефтехимик» прибыл в Финляндию во вторник, при этом тесты на короновирус не выявили заражения ни у кого из игроков команды. После матча с «Йокеритом» на льду «Хартвалл Арены» нижнекамская команда отправилась на следующую игру в Ригу, где тесты нескольких игроков оказались положительными.

Все игроки «Йокерита», выходившие на площадку в среду, теоретически могли заразиться вирусом и поэтому помещены на карантин. Остальной персонал клуба с игроками команды соперника не взаимодействовал и, следовательно, риску заражения вирусом напрямую не подвергался.

«В связи с тем, что игроки финской команды попали в контактную группу, им необходимо пройти дополнительные тестирования на коронавирус, из-за чего проведение пятничного матча с «Ак Барсом» не представляется возможным. О дате и времени переноса матча между «Йокеритом» и «Ак Барсом» КХЛ сообщит дополнительно», — извещает пресс-служба «Ак Барса».