СПОРТ

Хоккеиста Кирилла Дьякова дисквалифицировали за употребление кокакина

02:21 26/03/2020

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован более, чем на год. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла такое решение, опираясь на допинг-тест, пишет«Лента.ру».

Кирилл Дьяков отстранен на 15 месяцев. Причиной этому стал допинг-тест, который он сдавал 2 ноября 2019 года. Тогда в его крови были обнаружены следы кокаина, который считается запрещенным веществом.

Российский спортсмен в декабре прошлого года расторг контракт с клубом «Адмирал» Континентальной хоккейной лиги по соглашению сторон. Ранее Дьяков выступал за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Кузню».

В сентябре 2019 года российский хоккеист Евгений Кузнецов, игрок «Вашингтон Кэпиталс» был дисквалифицирован за употребление кокаина. Национальная хоккейная лига отстранила его на три матча, а IIHF – на четыре года. Тогда в поддержку спортсмена выступил его земляк Александр Овечкин.



