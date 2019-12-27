Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — написал спортсмен.

Он добавил, что «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», и «иногда просто случается жизнь». Также Телегин подчеркнул, что он благодарен артистке за их совместную дочь.

26 декабря певица Пелагея заявила о намерении развестись с Телегиным, тем самым подтвердив появившуюся накануне информацию в российской прессе.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, а через год у пары родилась дочь Таисия.