Проблемы со здоровьем у российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владимира Тарасенко, который пропустит минимум пять месяцев из-за очередной операции на плече, не принудят его к завершению карьеры. Спортсмен написал на странице в Instagram, что намерен полностью восстановиться и вернуться на лед.

На следующей неделе Тарасенко предстоит перенести третье хирургическое вмешательство на одном и том же плече. Первая операция была проведена в апреле 2018 года, вторая — в октябре прошлого года.

«В последние несколько месяцев я чувствовал, что со мной не все в порядке, но пытался играть. Потом мы выяснили, в чем была проблема. Чтобы развеять спекуляции, хочу заявить, что я не закончил с хоккеем, карьеру не завершаю. Мы смогли определить, что было не в порядке, поэтому я как никогда мотивирован, чтобы восстановиться и играть», — написал 28-летний форвард «Сент-Луиса».

После второй операции, проведенной осенью 2019 года, Тарасенко вернулся к тренировкам на льду только в июне, а месяц спустя покинул список травмированных. В возобновленном сезоне, прерванном пандемией коронавируса, он сыграл в пяти матчах с учетом контрольных.

В среду было объявлено, что Владимир будет вновь прооперирован и пропустит около пяти месяцев.

View this post on Instagram Great day with @ccmhockey A post shared by Vladimir Tarasenko (@vt9191) on Dec 4, 2017 at 3:36pm PST

Всего в 507 матчах регулярных чемпионатов НХЛ Тарасенко набрал 428 очков (214 голов и 214 результативных передач).