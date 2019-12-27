В результате ДТП в Пензенской области погиб хоккеист клуба «Южный Урал-Металлург» (г. Орск, Оренбургская область) Артем Карпенко. Информацию об этом в пятницу, 27 декабря, распространил сайт клуба.

«Столкнулись «газель» и Kia. За рулем иномарки был 21-летний Артем Карпенко. В результате аварии водитель Kia и одна из пассажирок «газели» скончались на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на 647-м км трассы М-5 «Урал».

Клуб «Южный Урал», в который входит «Южный Урал-Металлург» в качестве молодежной команды, выразил соболезнования родным и близким Карпенко.

11 ноября в Пензенской области в результате ДТП погиб один человек, семеро получили ранения.