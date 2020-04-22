СПОРТ

Хоккеист Доминик Гашек хочет стать президентом Чехии

22:17 22/04/2020

Успешный чешский хоккеист Доминик Гашек задумывается о серьезной политической карьере. Он не исключает, что будет баллотироваться на пост президента Чехии в следующем году, пишут «Вести».

Доминик Гашек по прозвищу «Доминатор» пока не до конца определился с планами на участие в выборах лидера страны. «Это все еще большой вопрос, но я действительно раздумываю над этим. Меня часто спрашивают об этом и, наверное, этого следовало ожидать», – поделился спортсмен с RT.

Список спортивных наград Гашека впечатляет. Он олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли (в составе команды «Детройт Ред Вингс»), хоккеист шесть раз удостаивался индивидуальной награды «Везина Трофи» в качестве лучшего вратаря сезона НХЛ и дважды получал награду «Харт Трофи» как самый ценный хоккеист регулярного чемпионата. Также он занял третье место в рейтинге лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.



