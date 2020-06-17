Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России по хоккею и нападающий екатеринбургского клуба «Автомобилист» Павел Дацюк присутствует на службе в одном из храмов Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, который захватили схиигумен Сергий (Николай Романов) и казаки. Об этом в среду, 17 июня, пишет портал URA.RU.

Схиигумену Сергию запретили вести службы в храме из-за отрицания пандемии коронавирусной инфекции. После этого Дацюк заступался за Романова, отмечая, что тот уже больше 10 лет является его духовным наставником, сообщает RT.

Также среди тех, кто приехал поддержать схиигумена, — участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, передает НСН.

Ранее 17 июня сообщалось, что полицейские прибыли к монастырю, который захватил схиигумен.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии выразили надежду на мирное урегулирование конфликта.

Накануне схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.

Настоятельница вместе с сестрами, которые не разделяют раскольническую позицию схиигумена Сергия, приняла решение временно покинуть обитель, чтобы избежать распрей, сообщает телеканал «360».

15 июня состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, но рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня, из-за того что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, покинул заседание, не ответив на вопросы по существу, сообщает «РИА Новости».

Из-за высказываний схиигумена на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации. Рассмотрение дела судом состоится 23 июня. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс.рублей.