Команды из Казахстана отказались от участия в предстоящем розыгрыше чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается на сайте турнира.

Данное решение принято Федерацией хоккея Казахстана в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.

В ВХЛ Казахстан представляли «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан). Команды проведут следующий сезон в своем национальном чемпионате. Кроме того, с розыгрыша Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) снялись «Снежные Барсы» — фарм-клуб нурсултанского «Барыса», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«ВХЛ и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ», — говорится в сообщении лиги.

В Казахстане зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 1,2 тысяч пациентов скончались. Власти республики с 5 июля ввели карантин, запретив массовые мероприятия. Карантин продлится минимум до 16 августа.

Тем временем «Барыс» продолжает готовиться к новому сезону КХЛ, несмотря на пандемию.

«У нас идет улучшение ситуации, смягчение карантина. Думаю, его снимут. Хотим, конечно, дома играть, но еще время есть, — заявил ТАСС президент клуба Борис Иванищев. — Мы-то будем участвовать в КХЛ, так как летаем чартером. Это решение касается ВХЛ и МХЛ, так как команды передвигаются на автобусах, поездах, а границы закрыты».