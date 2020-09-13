В программе «XXL» ведущие проекта — Кристина Славинская, Петр Рындин и Артем Батрак (комментатор каналов «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ») — с оттенками юмора обсуждают последние новости из хоккейного мира, бросают камешки в огород соперников и акцентирую внимание на сильных сторонах клуба «Спартак».

В первой передаче был сделан акцент на телевизионных правах КХЛ, также Кристина, Петр и Артем посмеялись над ребрендингом ряда команд, припомнили крылатые фразы главного тренера «Спартака» Олега Знарка, которые пришлось «запикать», и отыскали в хоккейной ложе болельщицу столичного клуба из шоу «Comedy Woman».

«XXL» можно увидеть во всех социальных сетях московского «Спартака». Предполагается, что программа будет выходить во время хоккейного сезона в КХЛ. По замыслам творческого коллектива, планируется выпустить десять серий хоккейно-юмористического шоу.