«Локомотив» отказался покупать жене и сыну спортсмена квартиру

Супруга погибшего 22-летнего футболиста ИннокентияСамохвалова сообщила пугающую новость. Анна заявила, что купила два места накладбище и хочет оказаться рядом с мужем. Девушка также переживает сейчас нетолько эмоциональные, но и финансовые трудности.

Убитая горем Анна пояснила, что имеет инвалидность. В юности врачи сказали девушке, что долго она не проживет из-за полученнойтравмы. Самохвалов очень хотел вылечить супругу, но так и не успел. Теперь безутешная вдова мечтает вновь воссоединиться с любимым. Об этом Анна рассказала вдокументальном фильме, посвященном футболистам, на Ютюб-канале «КраСава». Девушка разоткровенничалась, что сейчас сама хочет лечь к мужу. Якобы ей больше ничего не нужно.

Смысломжизни для Анны стал их маленький сын. В этой трудной жизненнойситуации им помогают родители погибшего футболиста. А руководство «Локомотива»отказалось покупать семье квартиру после кончины кормильца. Они сослались нанедостаток денег у организации.

В интервью девушка также уточнила, до конца этого годаИннокентий должен был по контракту получить 2,5 млн рублей. После его гибелиАнну обещали устроить на работу в клуб с сопоставимойзарплатой. Вдова пояснила, что она получает около 50 тысяч рублей в месяц ибольшую часть денег отдает за аренду жилья.

Напомним, 22-летнему футболисту Иннокентию Самохваловустало плохо на пробежке. Защитник «Локомотива» на глазах супруги и сына потерялсознание, а вскоре скончался. Трагедия случилась в апреле этого года.