Оксана Самойлова похвасталась подтянутой фигурой в черном бикини

32-летняя Оксана Самойлова в феврале этого года стала мамой в четвертый раз. Она родила долгожданного сына Давида от своего супруга, 34-летнего Джигана. Модели удалось быстро прийти в прежнюю форму, и сейчас она с удовольствием демонстрирует поклонникам фигуру в пикантных нарядах. По словам многодетной мамы, она весит 61 килограмм, но сразу после рождения малыша похудела до 55-ти. Оксана считает, что сейчас находится в своем лучшем весе, и многочисленные фолловеры не смеют с ней спорить.

В Instagram Самойлова в очередной показала подтянутое тело, примерив сексуальное черное бикини. В этот раз она составила фемили лук со своими дочками: Ариелой, Леей и Майей. Девочки таже надели черные купальники с забавной надписью «Верю в русалок». Звездная семья позировала у бассейна во дворе своего загородного дома.

«Хочу через 15 лет такую же фотку. Напомните мне потом, пожалуйста»

«Все куколки», «Замечательное фото», «Тоже хочу такую фотку», «Не удивлюсь, если вы и через 15 лет будете красоткой в купальнике», «Уууф, красотки», «Думаю, изменятся только дочки», «Класс, у вас как команда по синхронному плаванию, красоточки» — отреагировлаи фолловеры на летний кадр Самойловой. Многие поинтересовались не только о том, как Оксане удалось так быстро сбросить избыточный вес после родов, но и стали задавать вопросы о Джигане.

Напомним, в конце зимы между Оксаной и Джиганом назрел конфликт, после чего они едва не развелись. Однако запланированное заседание в суде не состоялось, так как супруги не явились на процесс. Поклонники зинтригованы, не планирует ли Самойлова восстановить свое заявление, но инстадива не отвечает на комментарии.

Фото: @samoylovaoxana