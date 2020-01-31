Жительница Нефтеюганска Диана Закутняя пожелала смерти плачущему ребенку-инвалиду. Как пишет Znak.com, видеозапись из Instagram-stories стремительно распространяется в местных пабликах, вызывая шквал критики со стороны пользователей.

На записи Закутняя снимает себя в бассейне Центра физкультуры и спорта «Жемчужина Сибири». За кадром заплакал ребенок, и девушка посетовала, что плач мешает ей отдыхать.

«Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей, долбанутых», — сказала она на видео. Спустя какое-то время она добавила: «Походу он утонул. Аллилуйя…» Но услышав снова плач, добавила: «А нет, с.ка, он не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?»

Выяснилось, что в бассейне проходил аквареабилитацию ребенок-инвалид. Его мать попыталась объяснить Закутней, что подобные высказывания в адрес ребенка неприемлемы, однако, по словам очевидцев, получила телесные повреждения от блогерши и ее матери.

View this post on Instagram Жуткий случай в Нефтеюганске. _______________________ Смотрите видео до конца. Что скажете? Помогите распространить это видео. Пусть страна знает таких в лицо 🤦‍♂️ ⠀ Город Нефтеюганск. Специалистов мало. И родители своими силами приглашают разных педагогов для роботы с особенными детьми. Сейчас в Нефтеюганске дети проходят аквареабилитацию, родители пытаются всеми силами вылечить своих детей почти сами. Так вот, подобное занятие состоялось вчера в одном из развлекательных центров, где, помимо специалиста и ребенка, занятие могут увидеть и другие посетители… смотрите видео! ⠀ В дальнейшем автор видео и ее мама нанесли телесные повреждения маме того самого ребенка, чей плач вызвал столько негативный пожеланий в его адрес от этой дамочки, когда мама попыталась заступиться за ребенка и объяснить, что подобные высказывания неприемлемы в адрес детей. ⠀ Очень хочется верить что таких случаев 1 на миллион. ________ #типичныйнефтеюганск #нефтеюганск #детитожелюди #МЫИМЕЕМПРАВО #жизнь #овз #здоровье #медицина #люди #этоюганск #дети #мамы #убийцыдетей A post shared by НЕ ЛОГОПЕД МОСКВА (@rinatkarimov_kids) on Jan 30, 2020 at 7:31pm PST

На данный момент аккаунт Закутней, в котором было размещено видео, закрыт, однако ролик опубликовали другие Instagram-блогеры с возмущенными комментариями в ее адрес.

Кроме того, одна из свидетельниц конфликта Закутней с матерью ребенка обратилась в прокуратуру с требованием наказать ее за публичные оскорбления. В прокуратуре намерены передать заявление в полицию.

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