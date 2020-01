View this post on Instagram

Жуткий случай в Нефтеюганске. _______________________ Смотрите видео до конца. Что скажете? Помогите распространить это видео. Пусть страна знает таких в лицо 🤦‍♂️ ⠀ Город Нефтеюганск. Специалистов мало. И родители своими силами приглашают разных педагогов для роботы с особенными детьми. Сейчас в Нефтеюганске дети проходят аквареабилитацию, родители пытаются всеми силами вылечить своих детей почти сами. Так вот, подобное занятие состоялось вчера в одном из развлекательных центров, где, помимо специалиста и ребенка, занятие могут увидеть и другие посетители… смотрите видео! ⠀ В дальнейшем автор видео и ее мама нанесли телесные повреждения маме того самого ребенка, чей плач вызвал столько негативный пожеланий в его адрес от этой дамочки, когда мама попыталась заступиться за ребенка и объяснить, что подобные высказывания неприемлемы в адрес детей. ⠀ Очень хочется верить что таких случаев 1 на миллион. ________ #типичныйнефтеюганск #нефтеюганск #детитожелюди #МЫИМЕЕМПРАВО #жизнь #овз #здоровье #медицина #люди #этоюганск #дети #мамы #убийцыдетей