В начале августа государственная корпорация «Росатом» сообщила, что на Белорусской АЭС стартовала загрузка топлива в активную зону реактора первого энергоблока. Процесс этот займет несколько месяцев, после чего начнется физический запуск и станция приступит к выполнению своей базовой задачи по производству электроэнергии.

Судьба АЭС в Островце складывалась непросто. Официальный Минск неоднократно пытался пересмотреть условия кредита в размере 11 миллиардов долларов, выданного Россией на строительство станции, а весной, в разгар пандемии коронавируса, доходило до прямых угроз заблокировать поставки комплектующих. Но, помимо российско-белорусских разногласий, у Белорусской АЭС есть постоянный внешний противник, приложивший максимум усилий, чтобы проект не состоялся.

Речь о Литве, которая уже не первый год ведет планомерную политику, направленную на закрытие объекта, расположенного в полусотне километров от ее границы. Вильнюс, игнорируя заключение МАГАТЭ о полном соответствии БелАЭС всем требованиям безопасности, пугает Европу «вторым Чернобылем» и пытается влиять на внутреннюю политику Белоруссии, используя станцию в качестве рычага прямого воздействия. Именно Вильнюс убеждает своих прибалтийских соседок ни в коем случае не покупать белорусскую электроэнергию, нагнетая страх среди собственного населения.

Например, жителям приграничных с Белоруссией районов власти раздают таблетки йода, а на самой границе уже проведено несколько учений по ликвидации последствий техногенной катастрофы. Более того, еще в мае литовский сейм большинством голосов утвердил резолюцию национальной энергетической безопасности, где прямо сказано, что закупка электроэнергии в Белоруссии станет угрозой для независимости стран не только Прибалтики, но и всей Европы.

Шестнадцатого августа в Вильнюсе состоялась встреча президентов Литвы Гитанса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд, где было сказано, что при помощи Белорусской АЭС Россия пытается внести раскол между странами Евросоюза и потому странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить выхода БелАЭС на прибалтийские и европейские рынки.

Яростная нелюбовь Литвы к новенькой станет понятной, если взять в руки карту и наложить на нее схему линий электропередач, особенно международных.

Все три прибалтийские страны, как бы они ни подчеркивали свою принадлежность к Европе, в плане закупки и поставок электроэнергии накрепко привязаны к России. Без малого двадцать лет назад было создано так называемое электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), главной задачей которого была синхронизация работы всех генерирующих предприятий и обеспечение перетоков в случае возникновения необходимости у одного из участников. На практике это означало, что все три прибалтийские страны стали покупать российское электричество, которое поставлялось по трансграничным магистралям: в Эстонию со стороны Кингисеппа, в Латвию со стороны Пскова, а в Литву было переброшено сразу три энергомоста и все они идут через Белоруссию.

Время шло, отношения между Россией и тремя прибалтийскими сестрами становились все более прохладными, прибалты всячески старались оторваться не только от советского прошлого, но и от российского настоящего. В 2017 году по настойчивой рекомендации Центра энергетической безопасности, входящего в структуру НАТО, Литва, Латвия и Эстония начали процесс выхода из БРЭЛЛ, который официально должен завершиться к 2025 году.

Этот процесс совпал с уменьшением населения и сворачиванием крупных энергоемких производств, из-за чего два из трех энергомостов были переведены в резерв. В настоящий момент трансграничные магистрали в Эстонию и Латвию стоят под дежурным напряжением, но перетоки по ним не выполняются.

При этом Эстония и особенно Латвия так и остались энергодефицитными, то есть собственная генерация не покрывает их потребности. И если для Таллина импорт электричества не является вопросом жизни и смерти, то в Латвии ситуация несравнимо сложнее, почти 60 процентов потребляемой электроэнергии Рига покупает за рубежом. Поставки в обе страны выполняются по единственному оставшемуся и живому маршруту — через Литву, которая стала своеобразным «электрохабом», полностью закрыв собственные потребности и наживаясь на перепродаже энергии соседкам.

Кстати. Претензии Вильнюса по поводу опасности Белорусской атомной станции удивительны, если вспомнить, что еще в 2015 году было завершено строительство энергомоста, получившего название NordBalt. Евросоюз потратил 550 миллионов евро, чтобы проложить почти пятьсот километров линий электропередач, соединивших шведский город Нюбру и литовскую Клайпеду. Вся электроэнергия, которую Вильнюс импортирует по NordBalt, до последнего электрона производится на шведской атомной электростанции Okg, и данный факт литовских политиков нисколько не смущает.

Также их совершенно не смущает тот факт, что АЭС Okg принадлежит немецкому концерну Uniper, тому самому, что входит в состав акционеров "Северного потока — 2", — то есть, покупая их электроэнергию, Вильнюс тем самым напрямую спонсирует строительство второй газовой нитки в Германию .

Если отбросить в сторону красивые слова о защите окружающей среды и европейском единстве, в сухом остатке будет только неудержимое желание Литвы оставаться единственным продавцом электроэнергии в регионе. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

Как только в Островце будет запущен первый энергоблок, Белоруссия тут же станет энергоизбыточной страной и, естественно, будет искать рынки сбыта для своей продукции. По предварительным оценкам, стоимость киловатт-часа, произведенного на БелАЭС, будет колебаться в пределах трех-четырех евроцентов. Стоимость же шведского киловатт-часа, закупаемого Литвой, не может быть ниже семи с половиной евроцентов, именно столько, по данным World Nuclear Association, он стоит «на выходе» любой шведской АЭС.

Логика подсказывает, что Вильнюсу проще всего организовать импорт из Белоруссии: в наличии три действующих энергомоста, море дешевого электричества, да и логистическое плечо от Гродно в десять раз короче, чем при поставках из Швеции. Но тут в дело вступает политика и немного жадность.

Покупая продукцию БелАЭС, Литва опосредованно будет поддерживать деньгами Россию и напрямую — власть Лукашенко, что идет в разрез с политическим курсом прибалтийских стран. К тому же белорусские киловатт-часы в силу дешевизны имеют меньшую маржинальность. Эстония и Латвия, зная о почти двукратной разнице в цене, просто не будут покупать дорогую шведскую электроэнергию, а небогатый литовский бюджет недополучит уже запланированную прибыль.

Именно эти нехитрые мотивы и толкают Литву на бесконечные демарши, а никакая не забота об экологии и защите европейских ценностей.

Впрочем, прямо в эту минуту в реактор энергоблока номер один устанавливается очередная тепловыделяющая сборка и уже очень скоро Белорусская АЭС выдаст первый ток. На западе от нее расположена Польша, где на три приграничных воеводства всего одна станция Ostrołęka и постоянный дефицит электроэнергии. На северо-западе расположена вечно голодная в энергетическом плане Латвия и Эстония, под давлением Брюсселя сворачивающая собственную генерацию на базе сланцев.

Выбор у Риги и Таллинна простой. Они могут вспомнить, что энергомосты БРЭЛЛ полностью работоспособны и по ним можно перебрасывать дешевое белорусское электричество, либо могут и дальше покупать дорогое шведское, пополняя литовский бюджет в ущерб собственному.