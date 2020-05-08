

Специалисты Нижегородского онкологического диспансера провели сложную операцию по сбережению жизни. Хирурги удалили почку 63-летнему больному.

Сергей Гамаюнов, главный врач Нижегородского областного клинического онкодиспансера, сообщил:

– Пациент поступил на лечение в онкодиспансер с диагнозом «рак правой почки», осложненный опухолевым тромбом протяженностью 5 см. В 4-10% случаев это заболевание осложняется развитием опухолевого тромба, который распространяется по почечной и нижней полой венам. Хирургическое лечение является единственным методом лечения, дающим шанс на выздоровление и продление жизни большинству больных,

– сказал Сергей Гамаюнов.

Сложная операция – радикальная правосторонняя нефрэктомия с тромбэктомией и резекцией нижней полой вены, – была проведена медиками уже через два дня после госпитализации. Пациента оперировали около трех часов.

– Операция прошла успешно. Пациент выписан на шестые сутки под наблюдение врача-онколога по месту жительства,

– рассказал главный врач онкологического диспансера.

Таким образом, подчеркивают власти Нижегородской области, помощь людям, страдающими заболеваниями онкологического характера, в регионе продолжают оказывать оперативно и эффективно. Для это были созданы все необходимые условия.

Так, только в 2019 году в Нижегородский областной клинический онкодиспансер было закуплено более 60 единиц нового оборудования. В это число входит 16 единиц оборудования для оснащения операционных, а также реанимационного отделения. Специалисты отметили, что качество оказания медицинской помощи онкопациентам благодаря новому оборудованию существенно повысилось.

Средства для переоснащения медицинского учреждения были выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородский минздрав не стал сокращать объем экстренной помощи людям с заболеваниями сердца.