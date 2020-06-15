Первые признаки рака кишечника могут быть незначительными, потому часто их игнорируют и пациенты, и врачи. В первую очередь, нужно обратить внимание на изжогу и несварение желудка, если это происходит на постоянной основе, то есть примерно 2-3 раза в неделю.

врач

– Симптомы, которые возникают время от времени, например, реже, чем два раза в неделю, и легко уходят после приема лекарств, отпускаемых без рецепта, обычно не являются поводом для беспокойства. Однако, если они настолько сильные и частые, что будят вас ночью, заставляют принимать лекарства чаще двух раз в неделю или становятся невосприимчивыми к ним, следует обратиться к врачу, – отметил хирург Борзуох Мохаммади.

По его словам, иногда расстройство желудка, рефлюкс или изжога лечатся неправильно, что может привести к повреждению пищевода. В некоторых случаях именно постоянная изжога указывает на рак пищевода.

Ранее гастроэнтеролог клиники Майо Джон Кисиэль отметил, что выявить рак кишечника на раннем этапе развития заболевания поможет такой симптом, как боли в животе. По его словам, растущая опухоль мешает нормальному функционированию кишечника, и появляется дискомфорт.

Кроме того, должны насторожить такие признаки: кровь в кале, много слизи в кале, изменения стула – понос или запор, немотивированное уменьшение массы тела, постоянная слабость. Поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Колоректальный рак – это рак толстой кишки, которая является конечной частью ЖКТ и включает в себя ободочную, сигмовидную и прямую кишку. Большинство случаев рака толстой кишки начинается с небольших доброкачественных опухолей, которые называются полипами. Со временем некоторые из них могут перерождаться в злокачественную опухоль.