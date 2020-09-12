По словам специалиста, рак кишечника сейчас является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.

Рак кишечника это обобщенное название онкологических заболеваний кишечника. Как считают многие специалисты, в последнее время рак кишечника становится все более распространенным. Это связывают, в том числе, с питанием продуктами ультраобработки и недостатком физической активности.

Хирург-колопроктолог Александр Малышев в своем Instagram рассказал, какие симптомы могут указать на развитие рака кишечника, а также о том, как лечится это заболевание. На первой стадии чаще всего симптомы минимальны — это просто дискомфорт в животе, повышенное газообразование. На ранней стадии выявить опухоль можно с помощью колоноскопии, если врач заметит полипы, он сразу их удалит.

Кровь в стуле — самый характерный симптом рака кишечника, обычно появляется на второй стадии. Для нее характерны такие симптомы как дискомфорт в животе, снижение массы тела, появление крови в стуле, а также запоры и диарея, появляющиеся без видимых причин. Чаще всего на второй стадии пациенту уже требуется полноценная операция, а после проводится химиотерапия.

Третья стадия характеризуется обширным разрастанием опухоли, а дальше начинается активное распространение метастазов. Часто органом-мишенью при раке кишечника становится печень. Симптоматика на поздних стадиях схожа с симптомами второй стадии, но они проявляются гораздо сильнее. На третьей и четвертой стадии уже стоит вопрос о сохранении жизни, а не целостности кишечника, поэтому операции нередко бывают радикальными. После пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии.