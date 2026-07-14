Универсальность операционного оборудования напрямую влияет на то, в каком спектре вмешательств может работать медицинское учреждение. Именно поэтому качественные хирургические столы сочетают эргономичный дизайн, широкую функциональность и практичность для гинекологии, урологии, ортопедии, нейрохирургии и кардиохирургии.

Reanimed поставляет операционные столы для медицинских учреждений по всей Украине. В ассортименте представлены модели с различным типом привода и комплектацией:

Механические — базовая комплектация для стандартных вмешательств

Электромеханические — регулировка секций от электропривода

Электрогидравлические — плавное изменение высоты и наклона

Мобильные платформы — размещение оборудования без привязки к боксу

Особенности конструкции хирургического стола

Стол хирургический универсальный состоит из мобильного основания с электрическим или гидравлическим приводом, подвижных секций для фиксации пациента в удобном для вмешательства положении и дополнительных аксессуаров — стоек, столиков, подставок и упоров. Число секций варьируется от трёх до пяти единиц в зависимости от модели. При необходимости столы дополнительно оснащаются суппортами, хирургическими и ортопедическими комплектами, фиксаторами и валиками.

Reanimed: комплексное оснащение операционных

Reanimed — украинская компания с многолетним опытом комплексного оснащения медицинских учреждений. Помимо операционных столов, в ассортименте компании представлены безтеневые светильники для операционных, аксессуары для операционного стола и системы медицинского газоснабжения — смежные решения для полноценного оснащения операционного блока в рамках одного проекта. Каждый стол поставляется с сертификатами соответствия, а специалисты Reanimed помогают подобрать модель под профиль конкретного учреждения.

Позиционирование пациента на операционном столе

Регулировка наклона конструкции позволяет придать телу пациента положение, необходимое для конкретного вмешательства. Для операций в брюшной полости фиксируется горизонтальное расположение, при манипуляциях в области таза стол переводится в положение Тренделенбурга, а урологические процедуры на почках требуют размещения пациента на боку. Ремни и фиксаторы конечностей защищают пациента от травм и позволяют хирургической бригаде сосредоточиться на нужном участке тела.

Тип привода Особенность Применение Механический Базовая регулировка вручную Стандартные вмешательства Электромеханический Регулировка секций от привода Средняя сложность операций Электрогидравлический Плавное изменение высоты и наклона Многопрофильная хирургия

Как выбрать хирургический стол для учреждения

Выбор модели зависит от профиля учреждения и типичных вмешательств: для многопрофильной хирургии предпочтительны электрогидравлические столы с широким набором положений, для процедурных кабинетов — компактные мобильные платформы. Специалисты Reanimed помогают подобрать комплектацию и дополнительные аксессуары под конкретные задачи учреждения.

Сколько секций у хирургического стола?

Число секций варьируется от трёх до пяти в зависимости от модели, что позволяет фиксировать пациента в разных положениях для различных типов вмешательств.

Чем отличается механический привод от электрогидравлического?

Механический привод предполагает регулировку вручную, электрогидравлический обеспечивает плавное изменение высоты и угла наклона без физических усилий персонала.

Какие аксессуары можно установить на стол?

Столы дополнительно комплектуются суппортами, хирургическими и ортопедическими наборами, фиксаторами, штативами и валиками под конкретные типы операций.

Для каких направлений хирургии подходят столы Reanimed?

Оборудование применяется в гинекологии, урологии, ортопедии, нейрохирургии, кардиохирургии и общей хирургии.

Как фиксируется пациент во время операции?

Ремни и фиксаторы конечностей исключают риск случайного движения пациента, обеспечивая безопасность на протяжении всего вмешательства.

Заключение

Хирургический стол — базовое оборудование операционного блока, от которого зависит спектр доступных вмешательств. Reanimed поставляет столы с различным типом привода и комплектацией, а также сопутствующие аксессуары для оснащения операционной по всей Украине.