Универсальность операционного оборудования напрямую влияет на то, в каком спектре вмешательств может работать медицинское учреждение. Именно поэтому качественные хирургические столы сочетают эргономичный дизайн, широкую функциональность и практичность для гинекологии, урологии, ортопедии, нейрохирургии и кардиохирургии.
Reanimed поставляет операционные столы для медицинских учреждений по всей Украине. В ассортименте представлены модели с различным типом привода и комплектацией:
- Механические — базовая комплектация для стандартных вмешательств
- Электромеханические — регулировка секций от электропривода
- Электрогидравлические — плавное изменение высоты и наклона
- Мобильные платформы — размещение оборудования без привязки к боксу
Особенности конструкции хирургического стола
Стол хирургический универсальный состоит из мобильного основания с электрическим или гидравлическим приводом, подвижных секций для фиксации пациента в удобном для вмешательства положении и дополнительных аксессуаров — стоек, столиков, подставок и упоров. Число секций варьируется от трёх до пяти единиц в зависимости от модели. При необходимости столы дополнительно оснащаются суппортами, хирургическими и ортопедическими комплектами, фиксаторами и валиками.
Reanimed: комплексное оснащение операционных
Reanimed — украинская компания с многолетним опытом комплексного оснащения медицинских учреждений. Помимо операционных столов, в ассортименте компании представлены безтеневые светильники для операционных, аксессуары для операционного стола и системы медицинского газоснабжения — смежные решения для полноценного оснащения операционного блока в рамках одного проекта. Каждый стол поставляется с сертификатами соответствия, а специалисты Reanimed помогают подобрать модель под профиль конкретного учреждения.
Позиционирование пациента на операционном столе
Регулировка наклона конструкции позволяет придать телу пациента положение, необходимое для конкретного вмешательства. Для операций в брюшной полости фиксируется горизонтальное расположение, при манипуляциях в области таза стол переводится в положение Тренделенбурга, а урологические процедуры на почках требуют размещения пациента на боку. Ремни и фиксаторы конечностей защищают пациента от травм и позволяют хирургической бригаде сосредоточиться на нужном участке тела.
|Тип привода
|Особенность
|Применение
|Механический
|Базовая регулировка вручную
|Стандартные вмешательства
|Электромеханический
|Регулировка секций от привода
|Средняя сложность операций
|Электрогидравлический
|Плавное изменение высоты и наклона
|Многопрофильная хирургия
Как выбрать хирургический стол для учреждения
Выбор модели зависит от профиля учреждения и типичных вмешательств: для многопрофильной хирургии предпочтительны электрогидравлические столы с широким набором положений, для процедурных кабинетов — компактные мобильные платформы. Специалисты Reanimed помогают подобрать комплектацию и дополнительные аксессуары под конкретные задачи учреждения.
Сколько секций у хирургического стола?
Число секций варьируется от трёх до пяти в зависимости от модели, что позволяет фиксировать пациента в разных положениях для различных типов вмешательств.
Чем отличается механический привод от электрогидравлического?
Механический привод предполагает регулировку вручную, электрогидравлический обеспечивает плавное изменение высоты и угла наклона без физических усилий персонала.
Какие аксессуары можно установить на стол?
Столы дополнительно комплектуются суппортами, хирургическими и ортопедическими наборами, фиксаторами, штативами и валиками под конкретные типы операций.
Для каких направлений хирургии подходят столы Reanimed?
Оборудование применяется в гинекологии, урологии, ортопедии, нейрохирургии, кардиохирургии и общей хирургии.
Как фиксируется пациент во время операции?
Ремни и фиксаторы конечностей исключают риск случайного движения пациента, обеспечивая безопасность на протяжении всего вмешательства.
Заключение
Хирургический стол — базовое оборудование операционного блока, от которого зависит спектр доступных вмешательств. Reanimed поставляет столы с различным типом привода и комплектацией, а также сопутствующие аксессуары для оснащения операционной по всей Украине.