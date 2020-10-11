В Мытищах подмосковные «Химки» со счетом 70:84 уступили литовскому «Жальгирису» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

У хозяев паркета Йонас Жеребко набрал 23 очка и сделал 12 подборов, в составе гостей результативностью блеснул набрал Мариус Григонис (21). Изначально встреча должна была состояться в пятницу, но ее перенесли, чтобы лига гарантировано получила результаты тестов на коронавирус игроков «Химок». В пятницу тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова из «Химок» дали положительный результат. Также из-за травмы матч с «Жальгирисом» пропустил защитник Алексей Швед. Всего в составе «Химок» на паркет выходили семь игроков. «Не хочу искать никаких оправданий, но у этого поражения есть объективные причины, — приводит слова главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса официальный сайт клуба. — Сложно играть матч Евролиги всемером, причем неважно, в гостях или дома, и это большая проблема. Наши игроки сыграли на максимуме. Ждем возвращения в строй травмированных, а также тех, кто переболел коронавирусом».

Highlights…@bczalgiris holds off depleted Khimki#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/5sTs1RCmTZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2020

«Химки» проиграли две игры из двух на старте турнира, «Жальгирис» одержал вторую победу подряд. В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 14 октября.