Если полуфинальную встречу второго по значимости футбольного турнира России «Зенит» — «Спартак» (результат игры вы уже знаете, а номер «» подписывался в печать раньше) окрестили главным матчем лета задолго до стартового свистка, то второй полуфинал, в котором встречались «Урал» и «Химки», особого интереса не вызывал ввиду предсказуемого, как казалось, результата.

Занявшие второе место по итогам прерванного первенства ФНЛ химчане давно не имеют игровой практики. Пока «шмели» играли в премьер-лиге, команда Сергея Юрана готовилась на базе к одному-единственному матчу, маринуясь в собственном соку. Помимо этого вокруг команды продолжали роиться слухи, а ближайшие перспективы оставались, да и остаются в тумане.

Сыграют ли «Химки» в следующем сезоне в высшем дивизионе — все еще не ясно. Главный тренер Сергей Юран уверен, что так оно и будет. Клубное руководство, сетуя на недостаточное финансирование, не так в этом уверено. При этом от подмосквичей зависела судьба и еще одной команды — той, что займет по итогам РПЛ 15-е место. Пойдут в новый сезон химчане в качестве клуба премьер-лиги — и это 15-е место становится расстрельным и отправляет занявшую его команду в ФНЛ.

Оценить степень готовности игроков «Химок» перед полуфиналом было практически невозможно, ведь официальных матчей команда не проводила. А вот «Урал» был на виду, играя в сумасшедшем ритме через два дня на третий. И, надо признать, ни результатами, ни игрой своей не особо впечатлял. Изначально было понятно, что приоритетным тренерский штаб «шмелей» сделал кубковый путь. Из претендента на 6-е место, которое теоретически может стать проходным в еврокубки, «Урал» скатился во вторую половину турнирной таблицы.

Впрочем, такой сюжет если и расстраивал уральских болельщиков, то не очень сильно. Успешность главного тренера команды Дмитрия Парфенова в кубковых турнирах сомнений не вызывает. При нем «Урал» в прошлом году уже доходил до финала, в котором с минимальным счетом уступил-таки «Локомотиву», а еще раньше Парфенов и вовсе брал Кубок с «Тосно». А здесь в соперниках — еле живой, если верить слухам, подмосковный клуб. Дорога в финал казалась свободной.

Похоже, что именно такой настрой и сгубил уральцев. На своем поле они смотрелись так, словно проводили не второй матч за неделю, а второй за день. Первые минут 20–30 инициатива была полностью на стороне «Химок», которые к 37-й минуте вели в матче с явным фаворитом — 3:0. Это можно было бы списать на утомленность «Урала» премьер-лигой, но матч химчане выиграли в первом тайме, а вовсе не в концовке.

Команда Юрана действовала предельно компактно и организованно, не позволяя сопернику приближаться к штрафной по центру, выдавливая все атаки «шмелей» на фланги. Одни здорово подготовились, а другие действовали вальяжно — вот вам и разгром по итогам первого тайма. После перерыва хозяева поля явно завелись и постарались исправить плачевную ситуацию, но на большее, чем отыграть один мяч, оказались не способны.

Показательно спокойный после финального свистка Сергей Юран не переставал хвалить своих игроков, называя их главными творцами победы. Радовался запредельной самоотдаче. Вспоминал, как объяснял игрокам, что играть надо на пределе возможностей, не иначе. А еще пообещал, что подготовит команду к финалу, в котором «Химки» непременно дадут бой любому сопернику: «Это всего один матч. Неважно, «Спартак» или «Зенит» будет нам противостоять. Гарантирую, что мы будем биться за победу». И за такие «Химки» хочется болеть в финале.