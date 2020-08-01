Руководство футбольного клуба «Химки» решило расторгнуть контракт с главным тренером Сергеем Юраном, который возглавил команду в конце января и вывел ее в Российскую премьер-лигу, а также дошел с ней до финала Кубка России, где подмосковный клуб уступил питерскому «Зениту» со счетом 0:1.

Соглашение с 51-летним специалистом было заключено до конца сезона-2022/23.

«Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все, — сказал Юран «Спорт-экспрессу». — Чем Зайцев мотивировал решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают».

Юран ранее работал в тренерском штабе «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику» и армянский клуб «Мика».

В качестве игрока Юран выступал за луганскую «Зарю», киевское «Динамо», «Спартак», а также за португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуол», немецкие «Фортуну» и «Бохум» и австрийский «Штурм».

В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира 1994 года, в составе молодежной сборной СССР стал чемпионом Европы 1990 года. Юран является чемпионом СССР, России и дважды чемпионом Португалии в составе разных клубов.

«Химки» начнут чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА (16:00 мск).