Подмосковные «Химки» на мытищинском паркете уступили в овертайме со счетом 89:87 израильскому «Маккаби» из Тель-Авива в матче пятого тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, набравший 32 очка и сделавший 11 точных передач.

«К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча, — приводит слова главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса официальный сайт клуба. — За пару минут до конца четвертой четверти повели «+5″, но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно».

.@MaccabitlvBC rallied at the end of regulation time to force OT and then clinch the game 87-89 to end a 3-game losing streak Highlights… pic.twitter.com/GC039WAYYU — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2020

«Химки» потерпели пятое поражение кряду и располагаются на последней строчке в турнирной таблице соревнования. В следующем туре (30 октября) подмосковные баскетболисты на домашней арене встретятся с сербской «Црвеной Звездой».