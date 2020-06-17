Подмосковные «Химки» получили лицензию на сезон-2020/21 для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте футбольного клуба.

«На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21», — говорится в сообщении.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил Mpravda.com, что «Химки» подали документы на получение лицензии РФС‑2, позволяющую выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Исполком Российского футбольного союза 15 мая постановил, что сезон ФНЛ не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в Российскую премьер-лигу на предстоящий сезон.