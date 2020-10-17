Подмосковные «Химки» проиграли испанской «Басконии» в выездном матче четвертого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги и опустились в подвал турнирной таблицы.

Встреча завершилась со счетом 77:60 (15:18, 20:18, 19:11, 23:13). У хозяев паркета по 20 очков набрали Рокас Гедрайтис и Ахилл Полонара, также сделавший 10 подборов. В составе визитеров выделялись разыгрывающий Вячеслав Зайцев (17 очков) и Девин Букер (16).

Из-за коронавируса и травм игру пропустили несколько ведущих игроков российской команды. Алексей Швед и Сергей Моня не вышли на паркет из-за травм.

«Химки» потерпели четвертое поражение кряду и располагаются на последней, 18-й строчке турнирной таблице Евролиги. «Баскония» одержала третью победу и поднялась на вторую позицию.

Highlights…@ilpupazzo33 shines as @Baskonia downs Khimki pic.twitter.com/4nhBXL3REN — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2020

Московский ЦСКА в четвертом туре на арене «Мегаспорт» проиграл немецкой «Альбе» со счетом 88:93 (19:17, 32:30, 14: 21, 23:25). Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс (27). У гостей выделялся форвард Симоне Фонтеккио (20).

Армейцы потерпели второе поражение в четырех играх и занимают девятую позицию в регулярном чемпионате, для «Альбы» данный успех стал первым в сезоне.

A brilliant performance from @albaberlin to get its first win on the road beating CSKA Moscow 88-93 in dramatic fashion Highlights… pic.twitter.com/4v1lMBzVZY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2020

В следующем туре «Химки» 21 октября примут израильский «Маккаби», а ЦСКА днем позже сыграют в гостях с сербской «Црвеной Звездой».