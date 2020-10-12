Российские баскетбольные клубы «Химки» и «Зенит» обратились в Евролигу с просьбой перенести свои ближайшие матчи в регулярном чемпионате из-за случаев заражения коронавирусом в командах.

На 13 октября у «Зенита» запланирована гостевая игра еврокубка с «Басконией», на 15 октября — с «Валенсией». «Химки» в следующем матче 14 октября на выезде должны сыграть с «Реалом».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в обоих клубах, «Химки» и «Зенит» написали в Евролигу письма с просьбой о переносах. В пресс-службе Евролиги отказались комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность переговоров.

В воскресенье основная команда «Зенита» ушла на карантин из-за множества случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось о положительных результатах тестов у баскетболистов Владислава Трушкина, Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста команды. По результатам последнего тестирования инфекция была выявлена еще у двух игроков и трех тренеров.

В «Химках» тесты на коронавирус центрового Грэга Монро и форварда Максима Барашкова в пятницу дали положительный результат. Последний матч в Евролиге с «Жальгирисом» (70:84) перенесли с пятницы на субботу, дабы гарантировано получить результаты контрольных тестов на коронавирус игроков подмосковной команды. В итоге российский клуб вышел на эту игру, имея лишь семь игроков в составе.