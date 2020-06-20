Власти приняли решение о закрытии города Хеврон и окрестностей после выявления 86 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Палестине, сообщил на пресс конференции палестинский премьер министр Мохаммед Штайе.

«За сутки в Палестине выявлены 86 новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем принято решение о закрытии города Хеврон», — заявил Штайе.

Премьер-министр Палестины сообщил, что въезд и выезд в сам город Хеврон и на прилегающие территории будет закрыт. Штайе также объявил о полном закрытии города Наблус на два дня для изучения эпидемиологической обстановки.

«Запрещается также проведение свадеб, поминок, выпускных вечеров и всех массовых мероприятий и собраний во всех палестинских провинциях», — добавил палестинский премьер.

Штайе также объявил, что в свете сложившейся обстановки власти запрещают палестинцам работать в израильских поселениях на Западном берегу, и просил палестинцев, которые работают в Израиле, не возвращаться на палестинские территории, а оставаться в Израиле ближайшие 14 дней.

«Нарушители карантина будут преследоваться законом», — предупредил Штайе.