Палестинское правительство ужесточает ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса и вводит блокаду некоторых районов, включая Хеврон и Вифлеем, сообщило агентство МААН.

«Палестинское правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса, особенно в Хевроне и Вифлееме. Все пострадавшие районы будут закрыты», — цитирует агентство заявление правительства Палестины.

На нарушителей предписаний минздрава будут наложены штрафы, говорится в публикации.

Специальным распоряжением правительства также запрещены любые массовые собрания, включая свадьбы, вечеринки и поминки.