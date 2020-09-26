Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при России. Лучший круг лидер общего зачета проехал за 1 минуту 31,304 секунды (новый рекорд трассы).

«Хочу поблагодарить прежде всего всех фанатов в Сочи — это невероятно приятно кататься с болельщиками на трибунах, — сказал Хэмилтон после финиша. — Приятно, что я занял поул, но основная работа будет завтра. Постараюсь остаться таким же быстрым».

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,563), третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,652).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» отправится в гонку с 12-й позиции. Главный старт сочинского этапа состоится в воскресенье, начало соревнования в 14:10 по московскому времени.