Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Великобритании.

На трассе «Сильверстоун» шестикратный чемпион мира лучший круг проехал за 1 минуту 24,303 секунды. Хэмилтон завоевал 91-ю поул-позицию в карьере.

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,313), третье — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+1,022).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» по итогам квалификации показал 14-й результат. Но стартовать в гонке он будет с 19-го места из-за штрафа в виде пяти позиций, полученного после замены коробки передач.

Гонка британского этапа «Формулы-1» состоится в воскресенье, начало — 16:10 по московскому времени.