На автодроме «Спа-Франкоршам» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии чемпионата мира в классе машин «Формула-1».

Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третье место занял голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал одиннадцатым.

Благодаря успеху в Бельгии Льюис Хэмилтон (157) увеличил отрыв от ближайшего преследователя Ферстаппена (110) до 45 очков. Следующий этап «Формулы-1» состоится 4-6 сентября в Италии.