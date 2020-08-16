На автодроме «Каталунья» в Барселоне британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании чемпионата мира в классе машин «Формула-1».

«Команда проделала фантастические усилия. Это стало сюрпризом — на прошлой неделе у нас возникла проблема с шинами, но, похоже, что мы с ней разобрались, — приводит слова Хэмилтона ВВС. — Я не сразу понял, что мы прошли последний круг, потому что я был готов проехать еще. Я даже размышлял о том, чтобы проехать на стратегии с одной остановкой. Гонка получилась тяжелой. Безумно жарко. Я был сосредоточен на том, чтобы идеально стартовать, а потом принялся контролировать расход шин».

Для Хэмилтона этот подиум стал 156-м в карьере, он превзошел рекорд немца Михаэля Шумахера (155). Льюис одержал 88-ю победу и приблизился к легендарному рекорду Шумахера (91).

Второе место занял нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал финн Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку на 12-м месте.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сумел завершить гонку из-за проблем с мотором, он стал единственным гонщиком, не сумевшим финишировать. Следующий этап «Формулы-1» состоится в Бельгии с 28 по 30 августа.