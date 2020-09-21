На новом снимке в соцсетях Саши Черно, на котором изображён Стефан Оганесян, подписчики увидели, что у малыша красное пятно на коленке довольно большого размера. Один из поклонников участницы телепроекта поинтересовался у неё, что это за пятнышко. Девушка ответила, что это наследственное пятно, точно такое же есть и у неё на пояснице. Саша отметила, что является сумасшедшей мамой, которая переживает из-за каждого прыщика своего ребёнка, поэтому пятно на коленке, с которым сын родился, находится под пристальным вниманием не только её, но и врачей.



В воскресенье 20 сентября состоялась свадьба Ильи Яббарова и Насти Голд. На росписи молодых Саши с Иосифом не было, как и на бракосочетании Блюменкранцев. Подписчики спросили у девушки, почему они не пошли на торжество. Александра написала, что у неё ещё будут поводы повеселиться, она же, как хорошая мама, заботится о ребёнке, поэтому быстренько посетила ресторан и вернулась на Поляну к сыну.



Подписчики Саши заподозрили, что пятно на коленке могло появится от Иосифа, который так пока и не вылечил свою кожную болезнь. По словам Александры, это наследственное, но многие фолловеры всё равно считают, что в некоторых заболеваниях маленького Стефана виноваты его родители. На такие мысли натолкнули, к примеру, слова Саши про то, что во время беременности она не следила за уровнем сахара в крови по неопытности, что могло стать причиной того, что малыш лежал в реанимации в первые дни жизни.