Надвигающийся кризис окажется самым страшным испытанием для представителей среднего класса, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Казалось бы, больнее всех он ударит по самым бедным слоям населения, однако, эксперт утверждает, что это не так. Дело в том, что бедным особо нечего терять. У них нет имущества и собственности, которые они могут потерять в результате потрясений, вызванных кризисом. Что касается самых богатых людей, то они тоже смогут пережить финансовый шторм относительно комфортно.

Их запасы позволят им защитить себя от негативных последствий кризиса. Всё-таки, на определённом уровне количество денег всегда переходит в качество, и поэтому действительно очень богатые люди тоже не особо пострадают в результате прихода кризисных явлений. А вот средний класс — это наиболее уязвимая категория. Он-то и будет страдать больше всего, считает Хазин.

Именно у представителей среднего класса могут начать изымать собственность, ибо достаточных механизмов для её защиты у таких людей может не оказаться. Кто-то будет вынужден из-за потери работы сам продавать свои дома, квартиры и машины, у кого их начнут отбирать за долги. Так что кризис ударит более всех по среднему классу, предрекает эксперт.