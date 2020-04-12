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Скандальная блогерша Елена Мироненко (называющая себя «Лена Миро») упрекнула в половой распущенности аптечную блогершу Екатерину Диденко, вдову погибшего от сухого льда. По мнению Мироненко, её коллега употребляет противозачаточные таблетки, а значит, готова к случайным сексуальным контактам.

В своем аккаунте в соцсетях Мироненко, употребляя бранные и оскорбительные выражения, написала, что хайп Кати Диденко «закончился, и она теперь никому не нужна».

Она обвинила Диденко в показном видео с тестом на беременность. Из ролика выяснилось, что аптечная блогерша пьет противозачаточные таблетки.

«Откуда две полоски, картинно возмущается Катя-вдова? Я ведь пью таблетки для противозачатия!», — возмутилась Миро.

Однако, позже выяснилось, что тест принадлежал сестре Диденко.

В феврале три человека, включая мужа Диденко, погибли во время празднования дня рождения блогерши в московской бане.

Отмечавшие праздник бросили в бассейн сухой лед.

Находившиеся в бассейне задохнулись и утонули.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Диденко заявила, будто гибель её мужа была вызвана стечением обстоятельств.

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