СПОРТ

Хаски-тур: гонка в Чехии – самая популярная в Европе

13:59 24/01/2020

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В Чехии стартовала самая сложная гонка Европы на собачьих упряжках. Сто каюров и 700 собак отправились на штурм Орлицких гор. Они не самые высокие, но профиль трассы крайне непростой. Согласно статистике прошлых лет, до финиша добираются меньше половины участников, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

В горах упряжки проведут пять дней. За это время нужно проехать 333 километра, десять из которых – сверхкрутые подъемы. Гонка «Шедивачкув» – самая известная в Европе, поэтому интерес к ней огромный. Однако в этом году многие каюры отказались от участия. Все из-за погоды. Снега в Чехии в эти дни не ожидалось.

«Лишь в прошлую субботу выпало немного снега. В горах его достаточно и он идеален. А вот в низине на трассе – ледяная корка. Это проблема, но в плане безопасности волноваться не стоит», – сказал организатор соревнований Павел Кучера.

Павел Кучера – основатель этой гонки. Все начиналось с трагедии. Перед стартом первого заезда в истории – было это 23 года назад – от Павла сбежала его собака по кличке Шедивак. Позже ее нашли мертвой, собаку застрелили жители отдаленной деревни. Гонку отменять не стали, но с тех пор она посвящена памяти убитого сибирского хаски.

Собак подстерегают опасности и во время самой гонки. Обо всех каюры знают и стараются проблему предупредить. Например, для каждый собаки шьют специальную обувь. Лапы животных мажут специальной мазью и надевают на них башмачки. Все это помогает избежать травм и не дает собаке поранить лапы. Сами погонщики особое внимание уделяют саням. Чтобы не скользить, набивают резиновые накладки, а увесистый металлический тормоз действует как ручник в автомобиле. Также в багаже — запасные тросы и, конечно, еда для собак. В таких гонках чаще всего участвуют всего две породы собак, обе – хаски, сибирские и аляскинские.





Дмитрий Калугин