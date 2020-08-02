Британские медики назвали внешний признак, который может указывать на онкологическое заболевание, в частности, на рак легких.

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Статья опубликована на портале Express, в ней содержится ссылка на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

Речь идет об опухшем лице. По словам врачей, процесс в легких влияет, кроме прочего, на кровоснабжение.

— Опухоль может давить на верхнюю полую вену — важнейший кровеносный сосуд, по которому кровь доставляется от верхней части тела обратно к сердцу. Если кровеносный сосуд блокируется, возможно, из-за увеличившейся опухоли в легких, то появляются характерные отеки лица, — отмечают медики.

Ранее онкологи рассказали о некоторых признаках рака легких, которые тоже могут проявляться на лице. По их словам, при развитии этой болезни начинает своеобразно потеть лицо и меняется форма глаз. Так, у больного может опуститься веко, причем отмечается, что в случае с раком легких оно опускается только с одной стороны. Кроме того, признаком поражения легких может стать уменьшение зрачка. Что касается потливости, то при раке одна часть лица потеет больше, чем другая, отмечают британские медики.

Как сообщалось ранее, самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.