Якщо ви купуєте невеликі позашляховики, то вам варто купити Мазда СХ-30.

Огляд

Хоча Mazda CX-30 за розміром близька до кросоверу CX-3, це більш сучасне — і дуже бажане — пропозиція, яке принесло йому нагороду «Вибір редакції». Він запозичує свій стиль, дизайн інтер’єру та трансмісію від седана і хетчбека Mazda 3, а також додає злегка підняту підвіску, яка надає йому відчуття позашляховика (хоча і ледь) з-за керма. 2,5-літровий чотирициліндровий двигун забезпечує достатню потужність і може бути оснащений як переднім, так і повним приводом; набагато більш потужний 2,5-літровий двигун з турбонаддувом є додатковим і поставляється в стандартній комплектації з повним приводом. Усередині ви знайдете салон майже преміум-класу, який повинен дати паузу більш дорогим конкурентам, таким як Audi Q3 і BMW X1; Mazda пропонує безліч стандартнихфункціі допомоги водієві. На нашу думку, якщо ви віддаєте перевагу субкомпактний позашляховик седану або хетчбеку з такою ж ціною, то CX-30 займе перше місце в вашому списку покупок.

Інтер’єр, комфорт та вантаж

У CX-30 2021 року гарний, добре продуманий інтер’єр; він розділяється з Mazda 3, яку ми любимо. Інформаційно-розважальний дисплей виростає з центру приладової панелі і управляється поворотною ручкою на центральній консолі; ряд кнопок клімат-контролю розділяє верхню і нижню панелі приладів. Покупці можуть вибирати між аудіосистемою з вісьмома або 12 динаміками і можуть перейти на доступні передні сидіння з підігрівом. Оздоблення преміум-класу екстра-класу додає шкіряну оббивку, задні двері з електроприводом і інші предмети розкоші, які ставлять CX-30 в конкуренцію з пропозиціями таких розкішних брендів, як Lexus UX і Mini Countryman. Що стосується вантажопідйомності, CX-30 не самий об’ємний позашляховик, який ви можете купити, але ми помістили шість ручних валіз за задніми сидіннями і 16 в сумі зі складеними задніми сидіннями.

Двигун, трансмісія і продуктивність

Стандартний двигун CX-30 — це 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 186 кінських сил, який працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач, яка вибирає передачі з розумом в залежності від умов руху. 2,5-літровий двигун з турбонаддувом не є обов’язковим і забезпечує потужність 250 кінських сил; вибір цієї трансмісії також додає повний привід.

Якщо ви є прихильником хетчбека Mazda 3, яким ми є, ви знайдете CX-30 таким же спритним, спортивним і веселим в управлінні. Його чітке рульове управління і плавні рухи корпусу приносять задоволення пілотувати на звивистій дорозі і забезпечують почуття стійкості під час круїзу. На нашому тестовому треку CX-30 розігнався до 100 км / год за 8,1 секунди, повільніше, ніж у конкурентів, таких як Hyundai Kona з турбонаддувом, але набагато швидше, ніж у інших позашляховиків без турбонаддува, таких як Nissan Rogue Sport іSubaru Crosstrek . CX-30 з опціональним двигуном з турбонаддувом забезпечує значно більш швидкий час розгону і розгін до 100 км / год за 5,8 секунди.