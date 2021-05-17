Для контроля и проверки изоляционного слоя оборудования используют специальный прибор

УАКИ-Э.

Область использования

Устройства УАКИ-Э https://zelaz.ru/ustroystvo-uaki-e.html монтируют на таких объектах и оборудовании. Их устанавливают в основном:

На мобильные подстанции; на стационарные станции; на панелях техники для рытья земли; в электрических станках; в электромеханизмах.

Приборы контроля изоляции УАКИ-Э монтируются на всех видах спецтехники, которая занята землеройными работами в горнодобывающей и строительной промышленности.

Устройство

Это устройство автоматического контроля имеет следующие характеристики:

Защитные фильтры;

независимый источник питания;

световую сигнализацию.

Механизм прибора УАКИ-Э имеет несколько защитных фильтров, которые защищают оборудование от посторонних помех и ложного срабатывания сигнализации. Это устройство работает от индивидуального источника питания, производит все измерения в автономном режиме. Такая конструкция прибора позволяет быстро находить повреждения в изоляционном слое.

Если утечка была обнаружена этим измерительным устройством, но отключения электрического тока не последовало, то на передней панели УАКИ-Э загорается световая сигнализация в виде надписи «Авария». Оператор должен следовать инструкции, и сразу же отключить оборудование от электрической сети.

Технические характеристики

Измерительная установка УАКИ-Э работает в нормальном режиме при частоте пятьдесят герц. Она обслуживает оборудование, работающее при напряжении:

В 220 и 380 ватт; имеет высокую степень защиты; габаритные размеры; небольшой вес.

Этот прибор весит всего 900 грамм, имеет высокую степень защиты IP41, работает в экономичном режиме без ремонта в течение десяти лет.

Комплектация

Установка автоматического контроля изоляции поставляется на рынок в полной комплектации. В неё входит:

Прибор УАКИ-Э;

технический паспорт;

гарантийный талон обслуживания.

В документации размещены рекомендации по эксплуатации этого устройства. Там указано допустимое напряжение и режим работы прибора. В случае поломки устройства производят его ремонт или замену на новое измерительное оборудование.