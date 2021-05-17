Для контроля и проверки изоляционного слоя оборудования используют специальный прибор
УАКИ-Э.
Область использования
Устройства УАКИ-Э https://zelaz.ru/ustroystvo-uaki-e.html монтируют на таких объектах и оборудовании. Их устанавливают в основном:
- На мобильные подстанции;
- на стационарные станции;
- на панелях техники для рытья земли;
- в электрических станках;
- в электромеханизмах.
Приборы контроля изоляции УАКИ-Э монтируются на всех видах спецтехники, которая занята землеройными работами в горнодобывающей и строительной промышленности.
Устройство
Это устройство автоматического контроля имеет следующие характеристики:
- Защитные фильтры;
- независимый источник питания;
- световую сигнализацию.
Механизм прибора УАКИ-Э имеет несколько защитных фильтров, которые защищают оборудование от посторонних помех и ложного срабатывания сигнализации. Это устройство работает от индивидуального источника питания, производит все измерения в автономном режиме. Такая конструкция прибора позволяет быстро находить повреждения в изоляционном слое.
Если утечка была обнаружена этим измерительным устройством, но отключения электрического тока не последовало, то на передней панели УАКИ-Э загорается световая сигнализация в виде надписи «Авария». Оператор должен следовать инструкции, и сразу же отключить оборудование от электрической сети.
Технические характеристики
Измерительная установка УАКИ-Э работает в нормальном режиме при частоте пятьдесят герц. Она обслуживает оборудование, работающее при напряжении:
- В 220 и 380 ватт;
- имеет высокую степень защиты;
- габаритные размеры;
- небольшой вес.
Этот прибор весит всего 900 грамм, имеет высокую степень защиты IP41, работает в экономичном режиме без ремонта в течение десяти лет.
Комплектация
Установка автоматического контроля изоляции поставляется на рынок в полной комплектации. В неё входит:
- Прибор УАКИ-Э;
- технический паспорт;
- гарантийный талон обслуживания.
В документации размещены рекомендации по эксплуатации этого устройства. Там указано допустимое напряжение и режим работы прибора. В случае поломки устройства производят его ремонт или замену на новое измерительное оборудование.