Дробеструйное оборудование используется в промышленных целях для очистки поверхностей от ржавчины, грязи и технических жидкостей.
Характеристика
Процесс очистки поверхностей происходит благодаря направленному действию струи пескоструйных материалов на очищаемую поверхность. В качестве таких веществ используют мелкий песок, который направляют под большим давлением на поверхность через узкое отверстие установки.
Способы очистки
Такие машины http://www.aoks-spb.com/catalogue работают в нескольких режимах. Они производят разные способы очистки:
- Идеальный;
- до блеска;
- быстрый;
- простой;
- грубый.
Идеальная очистка поверхности-это сложный технологический процесс, который занимает довольно много времени. Идеальная очистка позволяет добиваться отличного результата: шлифует поверхность до зеркального блеска. Метод простой и быстрой очистки просто избавляет поверхность изделий от грязи без последующей полировки до блеска. Грубый метод шлифовки примитивен: он осуществляет только поверхностную обработку изделия.
Поверхности
С помощью такого оборудования можно производить очистку следующих поверхностей:
- Эмали;
- пластмассы;
- цинковых изделий;
- антикоррозийных слоёв;
- металлических поверхностей.
С помощью такого агрегата можно так же очищать стекло и удалять остатки краски с древесины. Дробеструйные машины широко используют для очистки бетонных поверхностей от наслоений, удаления ржавчины, а так же в промышленной отрасли для очистки шкур животных.
Классификация
Пескоструйное оборудование бывает двух видов:
- Закрытого;
- открытого.
К агрегатам первого типа относятся дробеструйные камеры, а к машинам открытого вида пескоструйные аппараты. Камеры предназначены для зачистки поверхностей от наслоений и грязи. Закрытое оборудование легко обслуживать и эксплуатировать. С его помощью можно быстро и глубоко очищают любые сложные поверхности.
Пескоструйные машины имеют специальный фильтр, который отводит лишнюю влагу во время работы установки. Эта особенность машины позволяет делать работу более быстро и эффективнее. Дробеструйные комплексы монтируют в производственных цехах многих организаций.