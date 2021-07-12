Дробеструйное оборудование используется в промышленных целях для очистки поверхностей от ржавчины, грязи и технических жидкостей.

Характеристика

Процесс очистки поверхностей происходит благодаря направленному действию струи пескоструйных материалов на очищаемую поверхность. В качестве таких веществ используют мелкий песок, который направляют под большим давлением на поверхность через узкое отверстие установки.

Способы очистки

Такие машины http://www.aoks-spb.com/catalogue работают в нескольких режимах. Они производят разные способы очистки:

Идеальный; до блеска; быстрый; простой; грубый.

Идеальная очистка поверхности-это сложный технологический процесс, который занимает довольно много времени. Идеальная очистка позволяет добиваться отличного результата: шлифует поверхность до зеркального блеска. Метод простой и быстрой очистки просто избавляет поверхность изделий от грязи без последующей полировки до блеска. Грубый метод шлифовки примитивен: он осуществляет только поверхностную обработку изделия.

Поверхности

С помощью такого оборудования можно производить очистку следующих поверхностей:

Эмали;

пластмассы;

цинковых изделий;

антикоррозийных слоёв;

металлических поверхностей.

С помощью такого агрегата можно так же очищать стекло и удалять остатки краски с древесины. Дробеструйные машины широко используют для очистки бетонных поверхностей от наслоений, удаления ржавчины, а так же в промышленной отрасли для очистки шкур животных.

Классификация

Пескоструйное оборудование бывает двух видов:

Закрытого; открытого.

К агрегатам первого типа относятся дробеструйные камеры, а к машинам открытого вида пескоструйные аппараты. Камеры предназначены для зачистки поверхностей от наслоений и грязи. Закрытое оборудование легко обслуживать и эксплуатировать. С его помощью можно быстро и глубоко очищают любые сложные поверхности.

Пескоструйные машины имеют специальный фильтр, который отводит лишнюю влагу во время работы установки. Эта особенность машины позволяет делать работу более быстро и эффективнее. Дробеструйные комплексы монтируют в производственных цехах многих организаций.