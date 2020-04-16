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Показ сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузели Яхиной начался на телеканале «Россия-1». Исполнительница главной роли, актриса Чулпан Хаматова призналась, что картина получила много критических отзывов, это поразило и расстроило ее.

— Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма, — сказала артистка в Instagram фонда «Подари жизнь» во время обсуждения картины.

Хаматова отметила, что критику со стороны радикально настроенных татар, что и случилось. Однако она не могла представить, что на нее выльется волна осуждения за «осквернение истории».

Оказалось, что многие зрители не считают раскулачивание, которое ярко представлено в фильме, ужасным фактом в истории страны. При этом самой артистке виделось, что они показали эту строну жизни людей недостаточно жестко.

Хаматова добавила, что такой реакции не было ни на одну ленту про сталинские времена с ее участием, даже на «Детей Арбата».

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