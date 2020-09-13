Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием «добить лежачего», отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.

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Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

«Я могу прокомментировать только с точки зрения сочувствия к Мише, к его судьбе. Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно. Я считаю, это опасный показатель, опасная черта, через которую наше, российское, общество переступило. Когда с такой яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей. И это повод задуматься всем», — сказала Хаматова в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Она отметила, что очень надеется на смягчение приговора актеру. Ранее сообщалось, что защита Ефремова обжаловала приговор Пресненского суда.