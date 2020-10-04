Вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии сенсационно уступила 19-летней представительнице Польши Иге Свентек со счетом 1:6, 2:6 в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
Халеп, являясь главной фавориткой соревнований, не проиграла до этого на грунтовых кортах Парижа ни одного сета. В 2019 году Халеп и Свентек встречались на аналогичной стадии Roland Garros, тогда румынка не испытала никаких трудностей — 6:1, 6:0.
Продолжительность воскресного матча составила 1 час 9 минут. Халеп выполнила два эйса, сделала три двойные ошибки и не имела шансов взять подачу соперницы. В активе Свентек подача навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.
За выход в полуфинал соревнований 53-я ракетка мира поспорит с Мартиной Тревизан из Италии.
Swiatek stuns Halep!
Teenager @iga_swiatek needs just 70 minutes to end Halep’s streak 6-1 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/dlh5372wsY
— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020