Компания Group-IB зафиксировала с 9 по 16 сентября фейковую рассылку писем от имени ректора МГУ, в которых содержится программа для кражи паролей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«СERT Group-IB зафиксировал в сентябре серию почтовых рассылок вредоносных программ от имени руководства МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди получателей — финансовые, промышленные и государственные организации России. В письме злоумышленники от имени ректора Виктора Садовничего просят получателей ознакомиться с прикрепленным документом — описанием бюджета на 2020 год — и оперативно выслать свое коммерческое предложение», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сами письма написаны довольно безграмотно, со стилистическими ошибками, порядок слов и предложений указывает на машинный перевод.

«Судя по всему, злоумышленники поленились поменять или проверить перед рассылкой все ссылки в шаблоне, что свидетельствует о подобных атаках от имени других иностранных университетов», — поясняют в компании.

В фейковых письмах отправителем указаны admin@msu.ru или admin@rector.msu.ru, но в действительности письма уходили с скомпрометированного почтового сервера португальского отеля «Hotel Afonso V» в городе Авейру. После обнаружения атаки аналитики CERT-GIB оповестили администрацию отеля о взломе.

«Все письма содержали.zip архив с именем «Запрос коммерческого предложения» с исполняемым файлом.exe внутри. При запуске устанавливалась вредоносная программа из семейства Loki PWS, предназначенная для кражи с зараженного компьютера логинов и паролей. В дальнейшем злоумышленники могут использовать их для получения доступа к почтовым аккаунтам или криптокошелькам, для финансового мошенничества, шпионажа или продать похищенные данные на хакерских форумах», — добавили в компании.