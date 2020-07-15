Как сообщает Baza, твиттер-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и главы Binance Чанпэн Чжао подверглись хакерской атаке.

Злоумышленники разместили на взломанных страницах мошеннические объявления о раздаче биткоинов.

"Хакеры опубликовали на страницах Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао сообщения… о раздаче нескольких тысяч биткойнов, надо было лишь отправить на указанные в сообщении кошельки определённые суммы", — говорится в сообщении с уточнением, что контроль над аккаунтом Маска возвращен, все сообщения удалены.